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21.03.2018 г. | 09:08Власти заявляют, что город получит толчок для развития. А что конкретно получит каждый житель?Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
В Челябинской области в реке обнаружили тело пропавшего таксиста
21.03.2018 г. 10:20
В реке Карталинского района обнаружили тело 40-летнего мужчины, который пропал несколько дней назад.
10 марта южноуралец ушел на работу и не вернулся. Мужчину объявили в розыск. Коллеги рассказали, что в тот день таксист выпивал с ними в кафе, а затем ушел к родственникам ночевать. Мужчина перепутал квартиры и начал стучать в чужую дверь. Жители вызвали полицейских. По сообщениям очевидцев, правоохранители избили мужчину, посадили его в машину и увезли.
14 марта тело таксиста обнаружили в полынье реки около карталинского поселка Центральный. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление в воде, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. В отношении полицейских, которые приезжали на вызов жителей, проводится служебная проверка.
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Фото с сайта sledcom.ru
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