Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году

Источник: congress-74.ru

Власти заявляют, что город получит толчок для развития. А что конкретно получит каждый житель? И какие угрозы для экономики региона таят в себе такие масштабные мероприятия, а вернее, подготовка к ним? Говорим об этом сегодня на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».

Гости в студии: председатель комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по экологии и ресурсосбережению, эксперт в сфере инвестиционного развития Андрей Минченко и директор центра недвижимости «Форум» Игорь Чернядьев.

Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Источник: congress-74.ru

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