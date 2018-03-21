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Разбор полетов
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21.03.2018 г. | 09:08Власти заявляют, что город получит толчок для развития. А что конкретно получит каждый житель?Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
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Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году
21.03.2018 г. 09:18
Источник: congress-74.ru
Власти заявляют, что город получит толчок для развития. А что конкретно получит каждый житель? И какие угрозы для экономики региона таят в себе такие масштабные мероприятия, а вернее, подготовка к ним? Говорим об этом сегодня на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».
Гости в студии: председатель комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по экологии и ресурсосбережению, эксперт в сфере инвестиционного развития Андрей Минченко и директор центра недвижимости «Форум» Игорь Чернядьев.
Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Источник: congress-74.ru
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