В Челябинске объявлен режим НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске наблюдаются неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия.

Высокая вероятность возникновения смога, по данным челябинского гидрометцентра, продержится до вечера среды, 21 марта. В городе ожидается слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия.

Отдельным предприятиям области рекомендуют снизить объем выбросов. Жителям Челябинска советуют сократить время пребывания на улице и не сжигать отходы и мусор.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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