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21.03.2018 г. | 09:08Власти заявляют, что город получит толчок для развития. А что конкретно получит каждый житель?Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
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В Челябинске объявлен режим НМУ
21.03.2018 г. 08:46
Фото с сайта pravmin74.ru
В Челябинске наблюдаются неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия.
Высокая вероятность возникновения смога, по данным челябинского гидрометцентра, продержится до вечера среды, 21 марта. В городе ожидается слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия.
Отдельным предприятиям области рекомендуют снизить объем выбросов. Жителям Челябинска советуют сократить время пребывания на улице и не сжигать отходы и мусор.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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