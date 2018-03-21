В Челябинской области метровый кусок дерева насквозь проткнул рабочего

Фото с сайта giport.ru

В Кыштыме кусок древесины вылетел из станка и насквозь проткнул рабочего.

Инцидент произошел днем во вторник, 20 марта, на одной из местных лесопилок. Парень проходил мимо работающего станка, когда оттуда вылетел кусок необработанной древесины с заостренным концом. Он пронзил ягодицы 23-летнего южноуральца. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи извлекли из него кусок дерева. По данным «Кыштымского рабочего», внутренние органы парня не задело. Повреждение получили лишь мягкие ткани. Состояние рабочего оценивается как средней тяжести.

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Фото с сайта giport.ru

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