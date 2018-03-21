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21.03.2018 г. | 09:08Власти заявляют, что город получит толчок для развития. А что конкретно получит каждый житель?Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
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Водитель Pontiac сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Челябинске
21.03.2018 г. 08:25
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
Двух девочек госпитализировали после ДТП в Советском районе.
Авария произошла на улице Доватора, 16в днем во творник, 20 марта. Дети шли из школы домой. 12-летние девочки переходили дорогу по пешеходному переходу. Их сбил Pontiac. Пострадавших отвезли в больницу, сообщили в группе управления ГИБДД по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте».
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Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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