Водитель Pontiac сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Челябинске

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

Двух девочек госпитализировали после ДТП в Советском районе.

Авария произошла на улице Доватора, 16в днем во творник, 20 марта. Дети шли из школы домой. 12-летние девочки переходили дорогу по пешеходному переходу. Их сбил Pontiac. Пострадавших отвезли в больницу, сообщили в группе управления ГИБДД по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте».

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Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

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