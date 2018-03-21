Водитель Pontiac сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Челябинске

21.03.2018 г. 08:25

Водитель Pontiac сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Челябинске
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

Двух девочек госпитализировали после ДТП в Советском районе.

Авария произошла на улице Доватора, 16в днем во творник, 20 марта. Дети шли из школы домой. 12-летние девочки переходили дорогу по пешеходному переходу. Их сбил Pontiac. Пострадавших отвезли в больницу, сообщили в группе управления ГИБДД по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте».

 

 

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Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

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