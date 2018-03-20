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В Челябинске лжеустановщики фильтров для воды травят хозяев квартир
20.03.2018 г. 16:42
В городе активизировались мошенники, которые предлагают фильтры, а потом выносят из квартир ценные вещи.
Слушатели «Челябинского эха» сообщили, что такие случаи были, в частности, в Ленинском районе. «Ходят по квартирам люди и говорят, что ставят бесплатно фильтры для воды, люди, не сомневаясь, открывают двери, после чего обнаруживают пропажу личных вещей и, страшнее всего, - травятся водой из этого фильтра», — говорится в письме, которое поступило в редакцию радиостанции.
Схема, когда мошенники проникают в квартиры под видом установщиков фильтров, не нова. Несколько лет назад в городе действовали похожие группы аферистов. Они предлагали хозяевам квартир попробовать воду, пропущенную через фильтр. После этого человек засыпал, а мошенники обворовывали его жилище и скрывались.
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Фото с сайта 1pnz.ru
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