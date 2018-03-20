Челябинцы могут накопить на квартиру за два года, если не будут есть и пить

Фото с сайта mordsrub.ru

Аналитический центр ЦИАН подсчитал, сколько времени понадобится жителям крупных городов России на то, чтобы купить жилье.

Челябинск оказался в рейтинге доступности квадратных метров на первом месте. Эксперты подсчитали, что в южноуральской столице на новую квартиру площадью 49 метров можно накопить за два года, если откладывать на это все доходы. На вторичном рынке жилое помещение площадью 54 квадрата жители города могут приобрести через 2,5 года после того, как начнут копить.

При составлении рейтинга аналитики учитывали средние доходы населения. Для Челябинска они брали показатель в 38 тыс. рублей в месяц, который практически равен цене квадратного метра (она составляет 39 тыс. рублей).

На втором месте Красноярск, где индекс доступности жилья составил 2,2 года. Далее идут Омск и Самара. Екатеринбург на восьмом месте. Там на квартиру можно накопить в среднем за три года. На последнем месте среди региональных столиц-миллионников находится Казань, где индекс доступности нового жилья составляет 3,5 года, вторичного – четыре года. Замыкают рейтинг Санкт-Петербург и Москва. В Северной столице копить на квартиру нужно порядка четырех лет. В Москве – около 4,5 года.

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Фото с сайта mordsrub.ru

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