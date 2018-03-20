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У жительницы Златоуста во время готовки палец застрял в блендере
20.03.2018 г. 16:20
Фото с сайта chelspasatel.ru
В Челябинской области спасатели помогли женщине вытащить окровавленный палец, застрявший в блендере.
Острый нож вонзился в мягкие ткани, причиняя боль. Спасатели с помощью специальных инструментов смогли его извлечь. Женщину передали бригаде скорой помощи, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
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Фото с сайта chelspasatel.ru
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