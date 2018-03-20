У жительницы Златоуста во время готовки палец застрял в блендере

Фото с сайта chelspasatel.ru

В Челябинской области спасатели помогли женщине вытащить окровавленный палец, застрявший в блендере.

Острый нож вонзился в мягкие ткани, причиняя боль. Спасатели с помощью специальных инструментов смогли его извлечь. Женщину передали бригаде скорой помощи, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

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Фото с сайта chelspasatel.ru

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