Водители и пассажиры двух маршруток устроили драку на остановке в Челябинске

Водителю маршрутки разбили нос в драке с пассажирами в воскресенье, 18 марта.

Потасовка произошла на остановке «Комсомольская площадь». Участвовали в ней, по словам очевидцев, водители и пассажиры маршрутных такси №78 и №128. О причинах драки не сообщается. Пользователи соцсетей только выдвигают предположения. Например, говорят, что водители не поделили дорогу или кто-то из пассажиров отказался платить за проезд.

Свидетель произошедшего снял все на видео. На кадрах заметно, как мужчины бьют друг друга и таскают за одежду. Один из водителей в этой драке получил травму носа. Разнять участников конфликта удалось только после того, как к ним подошел полицейский. Сейчас правоохранители разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

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