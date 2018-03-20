В Челябинске отметят персидский Новый год

Фото с сайта baikal-info.ru

Жителей Челябинска приглашают на празднование Навруза.

Мероприятие начнется в полдень в субботу, 24 марта. Оно будет проходить в театре ЧТЗ. Навруз традиционно отмечают в день весеннего равноденствия, 21 марта, однако организаторы решили перенести праздник на выходные. В нем примут участие делегации из Таджикистана, Узбекистана, Азейрбаджана, Киргизии, Казахстана, а также представители южноуральских национально-культурных центров.

В рамках мероприятия состоятся концерт и выставка декоративно-прикладного творчества, где посетителям покажут внутреннее убранство юрту. Кроме того, в театре пройдет конкурс блюд национальной кухни.

«Последний раз мы массово отмечали этот праздник в 2013 году. Потом начались проблемы с финансированием, и мы были вынуждены переключиться на другие мероприятия. Нам очень радостно, что удалось его возобновить», — отметила директор областного дома дружбы народов Юлия Лапидус.

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