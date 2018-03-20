На подготовку Челябинска к саммиту ШОС уйдет 40-50 млрд рублей

Источник: congress-74.ru

На создание инфраструктуры для саммитов ШОС и БРИКС необходимо около 50 млрд рублей.

Такую сумму назвал замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. Деньги будут привлечены из областного и федерального бюджетов. Кроме того, часть финансирования составят частные инвестиции. Сумма, которую выделят из федерального бюджета, пока не озвучивается, сообщил Руслан Гаттаров.

«Общая сумма вложений в регион под этот проект будет от 40 до 50 млрд рублей. Часть объектов будет непосредственно в форуме, а часть мы будем точно требовать от застройщиков достроить для того, чтобы привести в порядок внешний вид гостевых маршрутов, для того, чтобы они не были гнилыми зубами при проезде, поэтому примерно такая сумма», — прокомментировал Руслан Гаттаров.

Стоимость строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс к саммитам оценивают в 9 млрд рублей. На реконструкцию аэропорта на первом этапе планируют потратить 3 млрд 176 млн рублей. Также 800 млн рублей необходимо будет на возведение гостиницы в 33-м микрорайоне, из которой затем сделают общежития для студентов ЮУрГУ. Реконструкцию цирка оценивают в 600 млн рублей.

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Источник: congress-74.ru

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