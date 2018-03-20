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На подготовку Челябинска к саммиту ШОС уйдет 40-50 млрд рублей
20.03.2018 г. 15:26
На создание инфраструктуры для саммитов ШОС и БРИКС необходимо около 50 млрд рублей.
Такую сумму назвал замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. Деньги будут привлечены из областного и федерального бюджетов. Кроме того, часть финансирования составят частные инвестиции. Сумма, которую выделят из федерального бюджета, пока не озвучивается, сообщил Руслан Гаттаров.
«Общая сумма вложений в регион под этот проект будет от 40 до 50 млрд рублей. Часть объектов будет непосредственно в форуме, а часть мы будем точно требовать от застройщиков достроить для того, чтобы привести в порядок внешний вид гостевых маршрутов, для того, чтобы они не были гнилыми зубами при проезде, поэтому примерно такая сумма», — прокомментировал Руслан Гаттаров.
Стоимость строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс к саммитам оценивают в 9 млрд рублей. На реконструкцию аэропорта на первом этапе планируют потратить 3 млрд 176 млн рублей. Также 800 млн рублей необходимо будет на возведение гостиницы в 33-м микрорайоне, из которой затем сделают общежития для студентов ЮУрГУ. Реконструкцию цирка оценивают в 600 млн рублей.
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Источник: congress-74.ru
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