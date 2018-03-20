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В Челябинске пройдет пикет против мусорного полигона в Полетаево
20.03.2018 г. 16:01
Противники полигона ТБО в Полетаево в выходные организуют в Челябинске информационный пикет.
Акция состоится в субботу, 24 марта. С 14 до 16 часов в сквере имени Андреевского — рядом с перекрестком улиц Воровского и Доватора — будут раздавать информационные листовки об опасности объекта, а также собирать подписи за запрет его строительства.
Ранее жители Полетаево подали в суд на минэкологии области из-за проекта полигона. Люди требуют пересмотреть территориальную схему по обращению с отходами. Из-за перегрузки полигона загрязняющие вещества могут попасть в поверхностные и подземные водоемы, что может привести к экологической катастрофе, считают местные жители.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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