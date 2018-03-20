ГИБДД выставит наряды ДПС рядом со школами и детсадами

Фото с сайта mediakuzbass.ru

В Челябинской области пройдет мероприятие по контролю за перевозкой детей.

Акция «Весенние каникулы» состоится в среду, 21 марта. Экипажи ДПС будут приближены к школам и детским садам, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД. Инспекторы проведут массовую проверку прибывающих машин. Они будут выявлять водителей, которые посадили в салон несовершеннолетних пассажиров и нарушили при этом правила их транспортировки.

В автоинспекции напомнили, что детей до семи лет можно перевозить только в специальных креслах, детей от семи до 11 лет — в креслах или с использованием ремней безопасности.

За нарушение этих правил водителям грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

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Фото с сайта mediakuzbass.ru

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