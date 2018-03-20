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В Сатке на чиновника завели уголовное дело за смерть ребенка в ледовом городке
20.03.2018 г. 15:58
В отношении чиновника Саткинского района возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей смерть человека.
Начальника одного из отделов управления по благоустройству подозревают в том, что он не проконтролировал качество строящегося городка.
21 декабря 2018 года 11-летний мальчик упал с недостроенной горки, после чего на него свалился кусок льда. Это произошло в саткинском микрорайоне Западный. От полученных травм ребенок скончался в больнице через несколько дней.
Ранее было возбуждено еще одно уголовное дело по факту гибели мальчика. Правоохранители установили, что работы по строительству ледового городка не соответствовали требованиям безопасности. Фигурантом этого дела женщина-предприниматель. Ей предъявлено обвинение, сообщили в региональном управлении СК.
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Фото: Следком / Телеграм-канал
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