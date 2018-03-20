На саммиты ШОС и БРИКС в Челябинск приедут 5 тыс. гостей

Фото с сайта gubernator74.ru

Власти не сомневаются, что инвесторы успеют построить гостиницы для всех гостей саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.



Губернатор Борис Дубровский на встрече с бизнесменами, которые ведут строительство и реконструкцию, заявил, что не беспокоится за размещение участников саммитов. Всего Челябинску предстоит принять около 5 тыс. человек.

«У нас не вызывает беспокойства размещение гостей-участников саммитов. В Челябинске все запланированные для этого объекты будут достроены. Можно с уверенностью сказать, что острота проблемы на сегодняшний день снята», — сказал Дубровский.

По его словам, уже в мае 2018 года совещание рабочей группы по подготовке саммитов состоится непосредственно на этих объектах.

На встрече рабочей группы обсуждались также вопросы подготовки обслуживающего и технического персонала для обеспечения приема гостей на достойном уровне. В Челябинске специалистов в сфере гостиничного бизнеса выпускает Русско-британский институт управления. Принимать на стажировку выпускников и переобучать при необходимости будут гостиницы города, у которых есть необходимые опыт и компетенции.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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