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На саммиты ШОС и БРИКС в Челябинск приедут 5 тыс. гостей
20.03.2018 г. 13:59
Власти не сомневаются, что инвесторы успеют построить гостиницы для всех гостей саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.
Губернатор Борис Дубровский на встрече с бизнесменами, которые ведут строительство и реконструкцию, заявил, что не беспокоится за размещение участников саммитов. Всего Челябинску предстоит принять около 5 тыс. человек.
«У нас не вызывает беспокойства размещение гостей-участников саммитов. В Челябинске все запланированные для этого объекты будут достроены. Можно с уверенностью сказать, что острота проблемы на сегодняшний день снята», — сказал Дубровский.
По его словам, уже в мае 2018 года совещание рабочей группы по подготовке саммитов состоится непосредственно на этих объектах.
На встрече рабочей группы обсуждались также вопросы подготовки обслуживающего и технического персонала для обеспечения приема гостей на достойном уровне. В Челябинске специалистов в сфере гостиничного бизнеса выпускает Русско-британский институт управления. Принимать на стажировку выпускников и переобучать при необходимости будут гостиницы города, у которых есть необходимые опыт и компетенции.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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