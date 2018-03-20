- -11 ... -13 C°
- -13 ... -15 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
К саммиту ШОС в Челябинске построят гостиницу, которую потом превратят в общежитие для студентов
20.03.2018 г. 13:54
После саммита ШОС в Челябинске один из отелей перепрофилируют в общежитие для учащихся ЮУрГУ.
В настоящее время идут переговоры с министерством образования России по поводу финансирования. Ожидаемая стоимость проекта — 800 млн рублей. Гостиница будет представлять собой 11-этажное и 18-этажное здания и располагаться в 33-м микрорайоне. Площадь объекта — 25 тыс. квадратных метров.
Планируется, что во время саммитов в гостинице будут проживать журналисты. Затем здания передадут ЮУрГУ, сообщил замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.
К саммитам ШОС и БРИКС в городе также планируют построить гостиницы на улицах Курчатова, Васенко, Лесопарковой, Свободы и на пересечениях Краснознаменной и Братьев Кашириных, проспекта Победы и Молдавской. Кроме того, есть проект по созданию отеля в здании Центра международной торговли. Сейчас идет поиск инвестора.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта gubernator74.ru
- 20.03.2018 г. На подготовку Челябинска к саммиту ШОС уйдет 40-50 млрд рублей
- 20.03.2018 г. На саммиты ШОС и БРИКС в Челябинск приедут 5 тыс. гостей
- 19.03.2018 г. В центре Челябинска к саммиту ШОС отремонтируют 126 домов
- 16.03.2018 г. Борис Дубровский выступил со спецобращением к жителям области по саммитам ШОС и БРИКС
- 16.03.2018 г. Саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в Челябинске