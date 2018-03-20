К саммиту ШОС в Челябинске построят гостиницу, которую потом превратят в общежитие для студентов

Фото с сайта gubernator74.ru

После саммита ШОС в Челябинске один из отелей перепрофилируют в общежитие для учащихся ЮУрГУ.

В настоящее время идут переговоры с министерством образования России по поводу финансирования. Ожидаемая стоимость проекта — 800 млн рублей. Гостиница будет представлять собой 11-этажное и 18-этажное здания и располагаться в 33-м микрорайоне. Площадь объекта — 25 тыс. квадратных метров.

Планируется, что во время саммитов в гостинице будут проживать журналисты. Затем здания передадут ЮУрГУ, сообщил замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

К саммитам ШОС и БРИКС в городе также планируют построить гостиницы на улицах Курчатова, Васенко, Лесопарковой, Свободы и на пересечениях Краснознаменной и Братьев Кашириных, проспекта Победы и Молдавской. Кроме того, есть проект по созданию отеля в здании Центра международной торговли. Сейчас идет поиск инвестора.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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