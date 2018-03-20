Южноуральские бизнесмены поедут искать деловых партнеров на Дальнем Востоке

Фото с сайта roscosmos.ru

Южноуральских предпринимателей приглашают в бизнес-поездку в Амурскую область.

Визит состоится 24 и 25 апреля. Делегация Челябинской области встретится с руководителями ведущих предприятий амурского региона. Южноуральские бизнесмены побывают на космодроме «Восточный» и строительной площадке Амурского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, в планах посещение моста Благовещенск — Хэйхэ.

Заявки предпринимателей на включение в состав делегации для поездки принимаются до 28 марта, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

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Фото с сайта roscosmos.ru

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