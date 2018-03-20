Синоптики обещают челябинцам снежную неделю

Фото с сайта 4vsar.ru

Снег в Челябинске будет идти до начала следующей недели.

По данным Gismeteo, осадков не ожидается только в среду, 21 марта. В четверг в городе будет сильный снегопад. Дневная температура составит -5, ночная — -10. В пятницу ожидаются умеренные осадки. С субботы до понедельника синоптики прогнозируют небольшой снегопад.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта 4vsar.ru

Все новости за 20.03.2018 г.»