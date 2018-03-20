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Синоптики обещают челябинцам снежную неделю
20.03.2018 г. 14:07
Фото с сайта 4vsar.ru
Снег в Челябинске будет идти до начала следующей недели.
По данным Gismeteo, осадков не ожидается только в среду, 21 марта. В четверг в городе будет сильный снегопад. Дневная температура составит -5, ночная — -10. В пятницу ожидаются умеренные осадки. С субботы до понедельника синоптики прогнозируют небольшой снегопад.
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Фото с сайта 4vsar.ru
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