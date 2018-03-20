В Миассе мужчина убил свою жену и вынес тело в подъезд

Фото с сайта ugpressa.ru

Миасец во время застолья поругался с супругой и нанес ей удары в грудь ножом.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 19 марта. В подъезде одного из домов по улице Макеева соседи увидели окровавленное тело женщины. Выяснилось, что ее убил 58-летний муж. В семье устроили застолье, в ходе которого супруги поругались, и мужчина зарезал женщину, а после этого вытащил тело из квартиры.

Возбуждено уголовное дело. В пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области сообщили, что мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Фото с сайта ugpressa.ru

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