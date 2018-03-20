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Заболеваемость ОРВИ в Челябинской области за неделю выросла более чем на 40%
20.03.2018 г. 12:55
Показатель среди взрослых за неделю с 12 по 18 марта увеличился на 42%. По данным регионального управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости превысил пороговый на 9%.
Врачи зарегистрировали 32 тыс. случаев ОРВИ — это на треть больше, чем неделей ранее. Рост отмечен по всем возрастным группам. В ведомстве связывают это с тем, что люди стали чаще обращаться за медицинской помощью после праздников.
Заболеваемость ОРВИ сейчас имеет смешанную этиологию. Циркулируют вирусы гриппов А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, парагриппа, респираторно-синцитиальная и аденовирусная инфекция.
В больницах и учреждениях соцзащиты с 6 марта действует карантин. Приостановлен учебный процесс в 18 школах и 13 классах 10 школ области.
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Фото с сайта oren.ru
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