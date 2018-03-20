Челябинск помогает Москве в строительстве новых станций метро

Фото с сайта mechel.ru

Продукцию челябинского завода используют в строительстве Московского метрополитена.

В столицу поставили арматуру, листы и балки, изготовленные на ЧМК. Металл используют в строительстве Солнцево-Бутовской ветки метрополитена, новых станций «Филатов Луг», «Прокшино», «Саларьево», «Авиамоторная», «Шереметьевская».

В прошлом году компания «Мечел» поставила на строительство московского метро более 15 тыс. тонн металлопроката, пишет пресс-служба комбината.

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Фото с сайта mechel.ru

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