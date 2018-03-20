Григорий Явлинский на встрече с Владимиром Путиным озвучил проблему Томинского ГОКа

Фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин встретился со своими соперниками по предвыборной гонке в понедельник, 19 марта.

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский обратил внимание президента на экологические проблемы, связанные со строительством Томинского ГОКа под Челябинском.

Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» председатель челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, Григорий Явлинский также передал Владимиру Путину записку, где обозначены основные вопросы по Томинскому ГОКу. Ярослав Щербаков сказал, что Явлинский предложил президенту решить судьбу скандального проекта на референдуме.

Григорий Явлинский побывал в Челябинске в пятницу, 16 марта. На встрече с жителями он назвал строительство Томинского ГОКа результатом грубой ошибки.

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Фото с сайта kremlin.ru

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