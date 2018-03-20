Переломлен многолетний тренд. Цены на аренду жилья в Челябинске пошли в рост

Фото с сайта www.minstroy74.ru

За год стоимость аренды квартир в городе увеличилась на 6%.

Год назад жилье можно было снять в среднем за 11,6 тыс. рублей, теперь — за 12,3 тыс. рублей, выяснили аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU. За прошедший год заметнее всего выросли в цене большие квартиры. В частности, цена трехкомнатной стала больше на 10% и достигла 18 тыс. рублей за средний объект, двухкомнатные для съемщиков подорожали на 7% до 14,3 тыс. рублей. Однокомнатные квартиры прибавили только 4%. Стоимость их аренды составляет в среднем 10,7 тыс. рублей в месяц.

Аналитики полагают, что повышение цен на аренду жилья, скорее всего, связано с инфляцией по всем товарам и услугам при отсутствии роста реальных доходов населения. «Вполне логично, что собственники, имеющие недвижимость как источник доходов, пытаются сбалансировать свой бюджет», — пояснила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева.

Как и год назад, самые доступные для аренды квартиры находятся в Металлургическом и Тракторозаводском районах, а наиболее дорогие сосредоточены в Центральном.

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Фото с сайта www.minstroy74.ru

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