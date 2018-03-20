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В небе над Челябинском ночью были странные ярко-голубые вспышки
20.03.2018 г. 09:47
Житель города снял на видео таинственные вспышки, которые напугали челябинцев.
Кратковременное свечение в небе горожане наблюдали в ночь на понедельник, 19 марта. Они отметили, что вспышки были очень яркими. В соцсетях даже стали предполагать, что это мог быть очередной метеорит.
«Сначала вспышки были на небе, а не на земле, два раза по две вспышки в разных местах, а потом на земле», — написал во «ВКонтакте» автор видео Иван Левин.
Видео: Иван Левин / youtube.com
Подобные вспышки жители области наблюдали уже третий раз в этом месяце. Первый был в ночь на 3 марта, второй — на 7 марта. В обоих случаях появились предположения, что вспышки — это процесс горения небольших болидов.
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