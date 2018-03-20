Троих детей спасли на пожаре в жилом доме в Златоусте

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В Златоусте в понедельник, 19 марта, произошло возгорание в квартире одной из пятиэтажек.

Все случилось в поселке Строителей. Спасателей вызвал очевидец. Прибывшие на место пожарные увидели дым, валивший из окна квартиры на втором этаже пятиэтажки. Подъезд был сильно задымлен, поэтому жители верхних этажей просили о помощи. Среди них были трое детей — мальчик и две девочки. Они находились в квартире, расположенной этажом выше помещения, в котором произошел пожар.

«Дети большие молодцы. Они оделись, закрыли дверь в комнату, чтобы дым не проникал внутрь и вышли на балкон», — рассказал начальник 45-й пожарно-спасательной части Евгений Столбиков.

Детей эвакуировали по приставленной к третьему этажу пожарной лестнице. Потом из дома эвакуировали еще 10 жильцов.

Параллельно пожарные приступили к тушению. Пламенем была объята кухня. Причину возгорания устанавливают специалисты отдела дознания, сообщили в противопожарной службе Челябинской области.

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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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