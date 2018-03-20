Источник: pravmin74.ru

Южноуральцам предлагают сфотографироваться в маске и выиграть билет на хоккей

В интернете запустили флешмоб, посвященный юниорскому чемпионату мира по хоккею, который пройдет на Южном Урале.

Пользователям предлагают сделать фотографию в маске хоккеиста с помощью специального приложения в соцсети «ВКонтакте» и выложить ее в ленту. Среди тех, кто оставит снимок в официальной группе турнира, разыграют абонемент на игры сборной России.

Первыми селфи с масками сделали южноуральские спортсмены, которые примут участие в чемпионате. Они отметили, что такой флешмоб является оригинальным способом поддержки российской команды на предстоящем турнире. Чемпионат мира по хоккею пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.

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