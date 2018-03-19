Более 814 тыс. южноуральцев проголосовали за объекты благоустройства

Фото с сайта cheladmin.ru

В голосовании за объекты благоустройства на Южном Урале поучаствовали 814 тыс. 455 человек.

Оно прошло в воскресенье, 18 марта, в 19 городах региона. В Челябинске в голосовании приняли участие 387 тыс. человек. Итоги подведут не позднее 25 марта. До конца месяца должны утвердить программы благоустройства.

Территории, которые наберут больше всего голосов, облагородят в этом году. Остальные объекты реконструируют в 2019 и последующих годах.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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