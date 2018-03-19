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В Челябинской области уничтожат 127 кг санкционного норвежского лосося
19.03.2018 г. 16:35
Фото с сайта kazangost.ru
На границе Челябинской области обнаружили партию лосося с маркировкой норвежского предприятия.
Рыбу пытались перевезти из Казахстана в Екатеринбург. Незаконную продукцию обнаружили в пункте предварительного уведомления «Бугристое» рядом с Троицком в пятницу, 16 марта.
По данным регионального управления Россельхознадзора, принято решение об изъятии и уничтожении норвежской рыбы. Сейчас продукция находится на опечатанном складе. В ближайшее время рыбу уничтожат на увельском утильзаводе.
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Фото с сайта kazangost.ru
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