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В облизбирком в день голосования поступило более 100 жалоб
19.03.2018 г. 16:26
С южноуральских избирательных участков 18 марта поступило 109 обращений о нарушениях.
«Из них подтвердились лишь пять, но они носили чисто технический характер», — заявила зампредседателя избиркома Челябинской области Елена Шубина.
Наблюдатели жаловались на неудобный ракурс камер и появление на стендах информации о зарубежных счетах Павла Грудинина. Также в облизбиркоме прокомментировали информацию о вбросе бюллетеней на участке №159, которую сообщили представители челябинского штаба Алексея Навального. По словам Елены Шубиной, фрагмент выдернули из видеозаписи. На кадрах видно, как в урну падают два бюллетеня. Это произошло из-за того, что один из листов застрял, сказала она. Следующий избиратель протолкнул его, бросив свой бюллетень, пояснила Елена Шубина.
Выборы президента проигнорировали больше трети южноуральских избирателей. Явка составила 66,4%.
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