Челябинский экоактивист Дмитрий Закарлюкин заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году

Фото с сайта yakutsk.news

Дмитрий Закарлюкин сообщил в соцсетях о желании поучаствовать в президентской гонке через шесть лет.

Челябинец рассказал, что впервые задумался о карьере президента около 15 лет назад. «За семейным ужином речь зашла о политике, президенте, выборах. Наполовину в шутку мой отец сказал: «баллотируйся в президенты, я пойду за тебя голосовать». Все посмеялись и забыли. А у меня засело зерно, которое прорастало все эти годы», — пишет Дмитрий Закарлюкин в соцсети «ВКонтакте».

По словам эколога, в воскресенье, 18 марта, он решил баллотироваться на должность президента России в 2024 году. Подготовку к выборам челябинец планирует начать с понедельника.

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Фото с сайта yakutsk.news

Все новости за 19.03.2018 г.»