В Челябинской области изъяли более 30 тыс. бутылок поддельной водки

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Верхнеуральске обнаружили цех по производству контрафактного алкоголя.

Полицейские изъяли более 30 тыс. бутылок водки и 17 тыс. литров алкогольной продукции. На стеклотаре обнаружили этикетки известных торговых марок. Изъятую продукцию направили на экспертизу.

Организатору цеха грозит до восьми лет лишения свободы. 58-летний южноуралец находится под подпиской о невыезде, сообщили в региональном управлении МВД.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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