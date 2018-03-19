Челябинск
- -10 ... -12 C°
- -12 ... -14 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинской области изъяли более 30 тыс. бутылок поддельной водки
19.03.2018 г. 15:47
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Верхнеуральске обнаружили цех по производству контрафактного алкоголя.
Полицейские изъяли более 30 тыс. бутылок водки и 17 тыс. литров алкогольной продукции. На стеклотаре обнаружили этикетки известных торговых марок. Изъятую продукцию направили на экспертизу.
Организатору цеха грозит до восьми лет лишения свободы. 58-летний южноуралец находится под подпиской о невыезде, сообщили в региональном управлении МВД.
Фото с сайта 74.мвд.рф
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 05.03.2018 г. Челябинца будут судить за продажу более 3,5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя
- 20.02.2018 г. В одном из гаражей в Челябинске обнаружили более 3 тыс. литров поддельного алкоголя
- 02.02.2018 г. В Челябинске экс-супругов будут судить за продажу более 20 тыс. бутылок поддельного алкоголя
- 31.01.2018 г. В гараже в Ленинском районе обнаружили более 16 тыс. литров нелегального алкоголя
- 10.01.2018 г. На Южном Урале задержали фуру с 14 тыс. бутылок контрафактного алкоголя