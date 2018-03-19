Борис Дубровский заявил, что южноуральцы на выборах продемонстрировали сплоченность и политическую зрелость

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области прокомментировал итоги выборов президента России.

«Уровень явки и предварительные результаты голосования показали главное: южноуральцы продемонстрировали сплоченность, политическую зрелость, искренний интерес к избирательному процессу. Об этом говорит факт более высокой явки, чем на выборах 2012 года. Напомню, тогда процент участия в выборах по региону составлял 62,8%; в этот раз в выборах приняли участие более 66% зарегистрированных избирателей», — сказал Борис Дубровский.

Явка на выборах в Челябинской области составила 66,41%. 73% южноуральцев отдали голоса за Владимира Путина.

Лидерами по явке оказались Нагайбакский — 80,56%, Октябрьский — 76,90%, Пластовский — 75,11%, Уйский — 74,72%, Увельский — 73,90% районы. Областной центр показал цифры, близкие по средней явке по региону. Лидерами в Челябинске стали Калининский район — 65,96%, Металлургический район — 65,84% и Курчатовский район — 65,07%.

Что касается нарушений, то более 100 обращений по ним поступило на горячую линию облизбиркома, 15 — на карту обращений национального мониторинга. Все они не подтвердились, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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