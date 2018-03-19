- -10 ... -12 C°
- -12 ... -14 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
Борис Дубровский заявил, что южноуральцы на выборах продемонстрировали сплоченность и политическую зрелость
19.03.2018 г. 15:35
Губернатор Челябинской области прокомментировал итоги выборов президента России.
«Уровень явки и предварительные результаты голосования показали главное: южноуральцы продемонстрировали сплоченность, политическую зрелость, искренний интерес к избирательному процессу. Об этом говорит факт более высокой явки, чем на выборах 2012 года. Напомню, тогда процент участия в выборах по региону составлял 62,8%; в этот раз в выборах приняли участие более 66% зарегистрированных избирателей», — сказал Борис Дубровский.
Явка на выборах в Челябинской области составила 66,41%. 73% южноуральцев отдали голоса за Владимира Путина.
Лидерами по явке оказались Нагайбакский — 80,56%, Октябрьский — 76,90%, Пластовский — 75,11%, Уйский — 74,72%, Увельский — 73,90% районы. Областной центр показал цифры, близкие по средней явке по региону. Лидерами в Челябинске стали Калининский район — 65,96%, Металлургический район — 65,84% и Курчатовский район — 65,07%.
Что касается нарушений, то более 100 обращений по ним поступило на горячую линию облизбиркома, 15 — на карту обращений национального мониторинга. Все они не подтвердились, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта gubernator74.ru
- 19.03.2018 г. В облизбирком в день голосования поступило более 100 жалоб
- 19.03.2018 г. Челябинский экоактивист Дмитрий Закарлюкин заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году
- 19.03.2018 г. В Челябинске неработающий полгода лифт включили в день выборов, а потом снова выключили
- 19.03.2018 г. В Магнитогорске парень пришел на избирательный участок в костюме аквалангиста
- 19.03.2018 г. СПЧ заявил о системных проблемах на выборах президента России в Челябинской области