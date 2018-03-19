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В центре Челябинска к саммиту ШОС отремонтируют 126 домов
19.03.2018 г. 15:29
Фото с сайта cheladmin.ru
К 2020 году в рамках программы капремонта отремонтируют фасады и кровли домов на центральных улицах Челябинска.
Архитекторы разработают единый проект реконструкции гостевых маршрутов. Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский. «К 2020 году должны быть приведены в порядок все фасады домов, которые находятся на маршруте следования участников международного мероприятия», — отметил он.
Руководитель регоператора капремонта Челябинской области Вадим Борисов сообщил, что работа по ремонту домов уже идет. В течение ближайших двух лет планируют обновить фасады на 126 объектах гостевого маршрута.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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