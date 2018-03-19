В центре Челябинска к саммиту ШОС отремонтируют 126 домов

Фото с сайта cheladmin.ru

К 2020 году в рамках программы капремонта отремонтируют фасады и кровли домов на центральных улицах Челябинска.

Архитекторы разработают единый проект реконструкции гостевых маршрутов. Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский. «К 2020 году должны быть приведены в порядок все фасады домов, которые находятся на маршруте следования участников международного мероприятия», — отметил он.

Руководитель регоператора капремонта Челябинской области Вадим Борисов сообщил, что работа по ремонту домов уже идет. В течение ближайших двух лет планируют обновить фасады на 126 объектах гостевого маршрута.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 19.03.2018 г.»