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Челябинец продает в интернете советские полиэтиленовые пакеты по 500 рублей
19.03.2018 г. 15:24
Скриншот с сайта www.avito.ru
Житель Челябинска выставил на продажу старые пакеты, которые нашел у бабушки.
Мужчина разместил объявление на сайте Avito. Пакет с картой Таллина челябинец предлагает приобрести за 500 рублей, а мешок с изображением автомобиля «Лада» — за 350 рублей. По словам продавца, он нашел эти предметы у своей бабушки. Пакеты никем не использовались, поэтому отлично сохранились, отметил мужчина. Челябинец считает, что они будут интересны коллекционерам.
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