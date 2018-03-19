Челябинец продает в интернете советские полиэтиленовые пакеты по 500 рублей

Скриншот с сайта www.avito.ru

Житель Челябинска выставил на продажу старые пакеты, которые нашел у бабушки.

Мужчина разместил объявление на сайте Avito. Пакет с картой Таллина челябинец предлагает приобрести за 500 рублей, а мешок с изображением автомобиля «Лада» — за 350 рублей. По словам продавца, он нашел эти предметы у своей бабушки. Пакеты никем не использовались, поэтому отлично сохранились, отметил мужчина. Челябинец считает, что они будут интересны коллекционерам.

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