Только 2% сотрудников компаний в Челябинской области получили повышение по службе в 2017 году

Фото с сайта vdvbezheck.ru

Участники соцопроса рассказали, как менялась их работа и карьера в прошлом году.

Исследование провели социологи компании HeadHunter. Выяснилось, что всего 36% сотрудников организаций в 2017 году сменили работу. 44% респондентов заявили, что за прошедший год в сфере занятости у них не произошло никаких перемен, в другой департамент внутри компании перешли 17%, о повышении в должности заявили 2% опрошенных. А 1% сказали, что их понизили.

К смене работодателя чаще склонны начинающие специалисты, таких 55%, а среди топ-менеджеров и линейных руководителей всего 30%.

Как сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Ольга Гибадуллина, 57% опрошенных считают 2017 год в плане работы более напряженным, чем предыдущий. «О том, что в этом году работать стало легче, сказали лишь 19%», — заявила она.

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Фото с сайта vdvbezheck.ru

Все новости за 19.03.2018 г.»