До конца марта станет известно, какие парки и скверы благоустроят в Челябинске

Фото с сайта cheladmin.ru

В мэрии подвели первые итоги рейтингового голосования по благоустройству и сообщили, что обнародуют результаты до 31 марта.

Голосование проходило в воскресенье, 18 марта, параллельно с выборами президента. Рядом с участками стояли специальные урны, куда можно было опустить бланки с выбранными объектами для благоустройства. В голосовании приняли участие около 400 тыс. человек. Это порядка 44% от общего числа избирателей.

В этом году муниципальная программа по благоустройству формировалась на основании заявок жителей. В течение двух месяцев горожане оставляли пожелания о том, какие территории нужно привести в порядок. В итоговый перечень попали пять-шесть объектов в каждом районе. Все они будут благоустроены в течение пяти лет. Территории, которые набрали большинство, преобразятся уже в 2018 году.

В тройке лидеров по активности жителей на голосовании Тракторозаводский, Советский и Ленинский районы. На четвертом месте Курчатовский район, далее идут Калининский, Металлургический и Центральный.

Окончательный рейтинг территорий будет сформирован после подсчета голосов. Программа благоустройства будет обнародована до 31 марта.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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