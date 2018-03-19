В Челябинске неработающий полгода лифт включили в день выборов, а потом снова выключили

Фото с сайта spravzkh.ru

В многоэтажке на северо-западе Челябинска сломанный лифт включили на несколько часов в день выборов.

Подъемник в первом подъезде дома по улице Братьев Кашириных, 107 закрыли на ремонт в октябре 2017 года. Лифт обещали починить к концу декабря, однако до сих пор этого не произошло, сообщил один из жителей дома Сергей Хохлов. По его словам, в воскресенье, 18 марта, подъемник включили на несколько часов, а затем вновь выключили.

«С 6 октября идет ремонт. Пять месяцев уже делают, лифт не работает уже пять месяцев. Раньше лифт работал, они разобрали. Вчера запустили лифт на выборы и опять сегодня отключили. Мы выбрали Путина, и нам лифт отключили. Это что, нормально что ли? Один день поработал, один день. Вчера вечером они отключили его, и больше опять не работает», — рассказал Сергей Хохлов.

Как сообщили корреспонденту «Челябинского эха» в ДЕЗ Калининского района, в подъезде проводится плановая замена лифта. Подъемник обещают включить 31 марта.

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Фото с сайта spravzkh.ru

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