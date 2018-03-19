В Магнитогорске парень пришел на избирательный участок в костюме аквалангиста

Фото с сайта www.cikrf.ru

Магнитогорец пришел голосовать в ластах и гидрокостюме.

Необычного избирателя заметили на участке в Политехническом колледже. На входе полицейские забрали у мужчины баллон, пишет «Магнитогорский рабочий». Известно, что избиратель поспорил с другом. Теперь товарищ должен будет купить магнитогорцу бутылку виски.

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Фото с сайта www.cikrf.ru



Все новости за 19.03.2018 г.»