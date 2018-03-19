В Озерске директора интерната оштрафовали на 100 тыс. рублей за банкет на деньги воспитанников

Фото с сайта 74.мвд.рф

Директора озерской школы-интерната признали виновным в растрате бюджетных средств.

В октябре 2016 года мужчина перед праздничным банкетом, посвященным юбилею учреждения, на два дня отменил занятия. Деньги, предназначенные для финансирования питания льготников, ушли на изготовление блюд для корпоратива. После вмешательства правоохранителей руководитель коррекционной школы возместил материальный ущерб. Кроме того, суд оштрафовал его на 100 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 19.03.2018 г.»