Челябинск
- -10 ... -12 C°
- -12 ... -14 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинской области многодетная мать зарезала своего мужа
19.03.2018 г. 13:05
Фото с сайта sledcom.ru
В Кыштыме женщина зарезала своего мужа, защищая дочь.
Трагедия произошла в одном из частных домов города. Мужчина начал избивать жену и дочь. Женщина пыталась защититься, схватила нож и ударила супруга в грудь и спину, пишет «Кыштымский рабочий». В результате мужчина скончался.
По предварительной версии, 35-летний мужчина во время конфликта он был пьян. Сейчас мать четверых детей находится под домашним арестом. Идет доследственная проверка.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта sledcom.ru
Новости на эту тему
- 15.03.2018 г. В Челябинской области пойдет под суд сиделка, убившая пенсионера керамической кружкой
- 01.03.2018 г. В Челябинской области будут судить женщину, которая убила своего новорожденного ребенка
- 15.02.2018 г. Облсуд приговорил жительницу Бредов к 10 годам за убийство новорожденной дочери
- 15.02.2018 г. В продуктовом магазине на ЧМЗ умер мужчина, которого ранили ножом
- 14.02.2018 г. Заказчика убийства главы Красноармейского района отправили в колонию на девять лет