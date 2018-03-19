В Челябинской области многодетная мать зарезала своего мужа

Фото с сайта sledcom.ru

В Кыштыме женщина зарезала своего мужа, защищая дочь.

Трагедия произошла в одном из частных домов города. Мужчина начал избивать жену и дочь. Женщина пыталась защититься, схватила нож и ударила супруга в грудь и спину, пишет «Кыштымский рабочий». В результате мужчина скончался.

По предварительной версии, 35-летний мужчина во время конфликта он был пьян. Сейчас мать четверых детей находится под домашним арестом. Идет доследственная проверка.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 19.03.2018 г.»