Дети будут заниматься в школе Сергея Ковалева бесплатно

Фото: Анна Адианова / «Челябинское эхо»

Сергей Ковалев откроет в Челябинске школу единоборств, в которой дети смогут заниматься бесплатно.

На строительство планируют потратить около 60 млн рублей. Объект появится на улице Энгельса рядом с Центральным стадионом. В школе будут обучать не только боксеров, но и единоборцев. Дети смогут тренироваться бесплатно, сообщил Сергей Ковалев.

«Дети бесплатно до определенного возраста, допустим, до 18 лет. Те спортсмены, которые будут выезжать на чемпионаты России, профессионально заниматься, эти ребята не будут платить. На платной основе будут заниматься те, кто будут делать это для жизни, для себя. На что-то же должен будет существовать этот комплекс. На свои средства строю, без дополнительного финансирования со стороны государства. Пару недель назад заключили договор аренды. Сейчас идет разработка проекта. У нас будет там не только бокс, но и единоборства, будет центр единоборств», — прокомментировал Сергей Ковалев.

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Фото: Анна Адианова / «Челябинское эхо»

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