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Южноуральцев предупреждают об ограничении движения на дорогах Курганской области
19.03.2018 г. 12:08
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок в Курганскую область.
Из-за шквалистого ветра, снежных заносов и плохой видимости в соседнем регионе ввели временное ограничение движения для большегрузов и автобусов. Южноуральцам советуют воздержаться от поездок по этим дорогам. Планируется, что ограничение движения снимут в 20:00 в понедельник, 19 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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