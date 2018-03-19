Южноуральцев предупреждают об ограничении движения на дорогах Курганской области

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок в Курганскую область.

Из-за шквалистого ветра, снежных заносов и плохой видимости в соседнем регионе ввели временное ограничение движения для большегрузов и автобусов. Южноуральцам советуют воздержаться от поездок по этим дорогам. Планируется, что ограничение движения снимут в 20:00 в понедельник, 19 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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