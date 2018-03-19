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В сотню лучших российских работодателей вошли две челябинские компании
19.03.2018 г. 12:01
В рейтинг лучших работодателей России вошли ЧЗМ и «ЛЮКС ВОДА».
Список составили исследователи HeadHunter. Учитывались мнения соискателей, сотрудников компаний и экспертная оценка эффективности работы менеджеров по персоналу.
Челябинский завод металлоконструкций занял в рейтинге 50-е место, «ЛЮКС ВОДА» — 57-е. Лидером списка стала компания «Сибур». Вторую строчку заняла госкорпорация «Росатом», третью — NVIDIA. Также в пятерку лучших вошли «Норникель» и «Газпромнефть».
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