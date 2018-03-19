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Южноуральцам рекомендуют не выходить из дома во время шквалистого ветра
19.03.2018 г. 11:54
Фото с сайта 63.mchs.gov.ru
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.
Ночью и днем в понедельник, 19 марта, ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Возможно повреждение крыш и окон, обрыв линий электропередач. Велика вероятность роста количества ДТП.
Автовладельцам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте. При усилении ветра рекомендуется не выходить из зданий, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Фото с сайта 63.mchs.gov.ru
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