Южноуральцам рекомендуют не выходить из дома во время шквалистого ветра

Фото с сайта 63.mchs.gov.ru

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Ночью и днем в понедельник, 19 марта, ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Возможно повреждение крыш и окон, обрыв линий электропередач. Велика вероятность роста количества ДТП.

Автовладельцам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте. При усилении ветра рекомендуется не выходить из зданий, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Фото с сайта 63.mchs.gov.ru

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