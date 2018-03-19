В Челябинске детсад заплатит 50 тыс. рублей за сломанную руку ребенка

Фото с сайта cheladmin.ru

По иску прокурора с челябинского детсада взыскали компенсацию морального вреда за травму воспитанника.

Суд установил, что воспитатель недосмотрела за ребенком. В результате во время прогулки на детской площадке мальчик сломал руку. Воспитателя и заведующую детсадом привлекли к дисциплинарной ответственности. С учреждения взыскали 50 тыс. рублей в пользу ребенка, сообщили в областной прокуратуре.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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