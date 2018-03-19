В Ленинском районе на неделю ограничили движение

Фото с сайта kirov-portal.ru

Для движения транспорта в Ленинском районе ввели временное ограничение на несколько дней.

Автомобилисты не смогут проехать от улицы Энергетиков к торговому комплексу «Молния». На этом участке идут работы по выносу сетей газопровода. Движение будет ограничено до 27 марта включительно, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Фото с сайта kirov-portal.ru

Все новости за 19.03.2018 г.»