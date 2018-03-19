В Челябинской области автомобилист получил два года колонии за ДТП, в котором погиб водитель скорой

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Кизиле вынесли приговор водителю КАМАЗа за смертельное ДТП с участием машины скорой помощи.

Авария произошла 3 мая 2017 года на 54-м километре дороги Магнитогорск-Кизильское-Сибай. 26-летний водитель КАМАЗа, которого за три месяца до этого лишили прав, на высокой скорости выехал на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с машиной скорой помощи. В результате водитель медицинского автомобиля скончался на месте, двое пассажиров получили травмы.

Суд отправил южноуральца на два года в колонию-поселение, а также на два года лишил водительских прав, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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