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В Челябинской области автомобилист получил два года колонии за ДТП, в котором погиб водитель скорой
19.03.2018 г. 11:37
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Кизиле вынесли приговор водителю КАМАЗа за смертельное ДТП с участием машины скорой помощи.
Авария произошла 3 мая 2017 года на 54-м километре дороги Магнитогорск-Кизильское-Сибай. 26-летний водитель КАМАЗа, которого за три месяца до этого лишили прав, на высокой скорости выехал на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с машиной скорой помощи. В результате водитель медицинского автомобиля скончался на месте, двое пассажиров получили травмы.
Суд отправил южноуральца на два года в колонию-поселение, а также на два года лишил водительских прав, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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