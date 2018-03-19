16-летнего подростка дважды сбили на пешеходном переходе в Сатке

В Сатке после аварии госпитализировали ребенка с сотрясением головного мозга.

Двойное ДТП случилось 15 марта в 20 часов 40 минут на улице Пролетарской. Как рассказал водитель «тринадцатой», он наехал на подростка, который переходил дорогу в неположенном месте, после чего ребенка сбила Lada Priora.

Во время административного расследования сотрудники ГИБДД опросили свидетелей аварии. Один из них предоставил запись с видеорегистратора. На ней видно, что мальчик переходит дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, а оба водителя начали движение на красный, сообщается в группе управления ГИБДД по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Управлении-Гибдд-По Челябинской-Области / vk.com

16-летнего мальчика госпитализировали. у него сотрясение головного мозга, ушибленные раны локтевого и коленного суставов. Жизни и здоровью пострадавшего на данный момент ничего не угрожает.

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