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16-летнего подростка дважды сбили на пешеходном переходе в Сатке
19.03.2018 г. 11:21
В Сатке после аварии госпитализировали ребенка с сотрясением головного мозга.
Двойное ДТП случилось 15 марта в 20 часов 40 минут на улице Пролетарской. Как рассказал водитель «тринадцатой», он наехал на подростка, который переходил дорогу в неположенном месте, после чего ребенка сбила Lada Priora.
Во время административного расследования сотрудники ГИБДД опросили свидетелей аварии. Один из них предоставил запись с видеорегистратора. На ней видно, что мальчик переходит дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, а оба водителя начали движение на красный, сообщается в группе управления ГИБДД по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте».
Видео: Управлении-Гибдд-По Челябинской-Области / vk.com
16-летнего мальчика госпитализировали. у него сотрясение головного мозга, ушибленные раны локтевого и коленного суставов. Жизни и здоровью пострадавшего на данный момент ничего не угрожает.
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