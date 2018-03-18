Явка на выборах президента в Челябинской области в 15:00 составила 49,32%

Фото: Галина Лепина

Избирательная комиссия Челябинской области обновила данные по явке.



По данным на 15:00, в регионе проголосовали 49,32 % избирателей, сообщается в телеграм-канале областного избиркома.



В регионе работают 2305 избирательных участков. 110 участковых комиссий приступили к работе с 6:00 до 7:00, большая часть комиссий начала принимать голоса избирателей с 8:00. По данным на 10:00, явка в регионе составила 9,05%, в 12:00 проголосовали 26,52% избирателей. Участки закроются в 20:00.

Фото: Галина Лепина

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