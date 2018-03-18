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Избирком: К обеду явка в Челябинской области - 26,52%
18.03.2018 г. 13:07
Региональная избирательная комиссия в оперативном режиме обновляет информацию о явке на выборах. В официальном телеграм-канале сообщается, что около 10 часов утра явка на Южном Урале была 9,98%, а через два часа она превысила 26%.
В утренние часы самая высокая явка на участки наблюдалась в Пласте. Там к 10.00 проголосовало 17,53% зарегистрированных в комиссиях жителей. Лидерство по активности избирателей также у Карабаша (13,87%), Кунашакского (13,80%), Октябрьского (13,42%) и Нагайбакского районов (13,23%).
Меньше других территорий явка пока в Златоусте (5,31%), в Центральном районе Челябинска (6,12%), Миассе (6,74%), Кыштыме (6,82%) и Копейске (6,82%).
В соцсетях пользователи отмечают, что челябинцы и жители области в целом довольно активно голосуют, а на некоторых участках даже образуются очереди.
Голосование началось сегодня, 18 марта, в 8 часов утра. Закроются участки в 20.00.
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